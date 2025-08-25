Cadrele didactice din raioanele Soroca, Florești și Drochia participă, astăzi, la ateliere privind organizarea primei lecții tematice din acest an școlar

   După cum v-am informat anterior, că prima lecție din acest an va avea tematica „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
  În acest context, conform informației prezentate de Ministerul Educației și cercetării cadrele didactice din municipiul Bălți și  Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Șoldănești și Telenești participă astăzi, 25 august, la ateliere online privind organizarea primei lecții tematice din anul de studii 2025-2026.

