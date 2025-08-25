Doi bărbați, de 29 și 35 de ani, își câștigau „existența” prin comercializarea cânepii

Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au documentat activitatea ilegală a doi bărbați cu vârstele de 29 și 35 de ani, din satul Țarigrad, bănuiți de implicare în circulația ilegală a drogurilor.

În timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate plante de cânepă, cânepă uscată mărunțită, două telefoane mobile, două cartele bancare, ustensile pentru mărunțirea frunzelor de cânepă, precum și dispozitive artizanale destinate consumului de droguri.

Potrivit estimărilor, dacă acțiunile infracționale ar fi continuat, profitul obținut din comercializarea substanțelor ar fi constituit aproximativ 100 000 de lei.

Bărbatul de 29 de ani, după cum informează Poliția republicii Moldova,era anunțat în căutare și are o sentință de condamnare la un an de închisoare pentru o infracțiune similară. Acesta a fost reținut la frontieră în timp ce intenționa să părăsească țara. Ulterior, a fost reținut și celălalt suspect.