API desfășoară concursul „Un vot informat pentru un viitor mai bun”

Asociația Presei Independente (API) desfășoară concursul de creație „Un vot informat pentru un viitor mai bun”, destinat tinerilor care locuiesc în Regiunea de dezvoltare Nord și în raionul Ungheni, care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 18 ani și vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

La concurs sunt acceptate lucrări care explică de ce este importantă gândirea critică pentru formarea personalității umane și cum ne putem dezvolta abilitățile de consum critic al informațiilor în perioadele electorale. Concursul are loc în cadrul Campaniei împotriva informației false și tendențioase STOP FALS!, desfășurată de API.

Concursul are trei categorii:

texte (eseuri, poezii);

imagini (fotografii, desene, caricaturi);

clipuri (videouri scurte de până la două minute și/sau animații).

La concurs pot participa tineri care locuiesc în Regiunea de dezvoltare Nord (municipiul Bălți și raioanele: Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Râșcani, Drochia, Soroca, Glodeni, Fălești, Sângerei, Florești) și în raionul Ungheni, care au împlinit recent vârsta de 18 ani sau urmează să o împlinească în curând și vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Materialele trebuie să fie realizate cu forțe proprii, în limbile română sau rusă. O persoană poate participa la concurs cu câte o singură lucrare la una sau mai multe categorii ale competiției.

Criteriile tehnice ale lucrărilor și alte detalii pot fi găsite în Regulamentul concursului.

Doritorii de a participa la concurs vor expedia lucrările pe adresa electronică maria.praporscic@api.md cu mențiunea „Concurs” în titlul mesajului.

Data-limită de prezentare a dosarelor: 10 septembrie 2025, ora 18:00.

* Din motive de securitate digitală, dosarele trimise de pe adresele electronice din domeniul ”.ru” (mail.ru, yandex.ru, inbox.ru etc.) NU vor fi acceptate.

În perioada 15 – 28 septembrie 2025, lucrările acceptate pentru participare la concurs vor fi afișate pe o pagină web specială www.concurs.api.md. Vizitatorii paginii vor putea vota pentru lucrările preferate, la una sau mai multe secțiuni diferite.

Totalizarea rezultatelor concursului și premierea câștigătorilor vor avea loc în octombrie 2025. Autorul/autoarea celei mai bune lucrări de la fiecare dintre cele trei categorii, dar și favorita/favoritul publicului (care a acumulat cele mai multe voturi pe pagina web) de la fiecare categorie, vor fi premiați cu diplome și materiale promoționale (rucsacuri, baterii externe portabile, carduri de memorie, căni termos și altele). În total, vor fi oferite șase premii.