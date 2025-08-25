Grădinița „Albinuța” din Șeptelici – locul unde copiii cresc cu bucurie și siguranță / VIDEO

În satul Șeptelici, grădinița „Albinuța” este mai mult decât o instituție de învățământ. Este locul unde cei mici își petrec zilele de învățare, joacă și prietenie. Aici, fiecare copil găsește un spațiu sigur și cald, asemenea unei a doua case.

Instituția are grijă în prezent de 37 de copii, iar directoarea, Tatiana Fornea, spune că rolul principal al echipei este de a le oferi micuților un mediu prietenos, curat și adaptat vârstei lor.

„Este foarte important ca într-o localitate să fie grădiniță, pentru că cei mici au nevoie de un loc unde să se dezvolte. La grădiniță copiii nu învață doar primele litere și cifre, dar mai ales cum să își exprime emoțiile, cum să lege prietenii și cum să se comporte. Toate aceste lucruri le reușim doar împreună cu părinții, pentru că educația adevărată se face în parteneriat”, a subliniat directoarea.

Anul trecut, instituția a avut parte de o schimbare importantă. Grădinița a aderat la proiectul „GAL Colinele Nistrene”, prin inițiativa „Grădinița Casa Noastră”. Astfel, instituția a fost finanțată cu 50.000 de lei, la care s-a adăugat contribuția administrației publice locale în valoare de 13.100 lei.

Cu acești bani, grădinița a fost dotată cu mobilier nou: 50 de măsuțe, 50 de scăunele, dulăpioare pentru camerele de baie, două nisipiere moderne care respectă normele sanitare, dar și un cabinet medical dotat corespunzător.

„Mulțumim administrației publice locale și în special doamnei primar Victoria Andriuță, care mereu ne sprijină și ne încurajează să facem lucruri frumoase. Fără acest sprijin, nu am fi reușit să aducem atâta confort copiilor”, a adăugat Tatiana Fornea.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban