Centrul de Resurse pentru Tineri „Amicus” din Cremenciug: Locul unde copiii și tinerii se simt acasă / GALERIE FOTO

În satul Cremenciug din raionul Soroca, tinerii au un loc unde pot învăța, se pot distra și pot face sport împreună. Este vorba despre Centrul de Resurse pentru Tineri „Amicus”, care de la începutul anului 2024 este condus de Ludmila Leșco, o localnică dedicată copiilor și tinerilor din comunitate.

Programul centrului este adaptat la viața satului. Majoritatea tinerilor muncesc în timpul zilei sau pleacă la studii, așa că activitatea începe abia după ora 19:00. „Ei îmi spun mereu: Tanti Liuda, lucrăm până la opt și apoi venim la centru. Și eu sunt aici pentru ei, stau patru ore”, povestește Ludmila.

În timpul săptămânii, copiii și tinerii își petrec timpul la biliard sau tenis de masă, iar cei mai mici preferă șahul, damele sau desenele la televizor. La sfârșit de săptămână, atmosfera se schimbă: pe terenul de minifotbal au loc meciuri de fotbal și volei, unde se adună tinerii din sat, dar și studenții veniți acasă.

„Fotbalul este cea mai mare atracție. Anul trecut am avut mulți studenți care jucau des și chiar participau la meciuri prin satele vecine, inclusiv la Bădiceni. Acum mulți au plecat la studii sau la muncă, dar sâmbăta și duminica încă reușim să strângem câte o echipă”, mai spune directoarea.

Centrul „Amicus” nu este doar despre jocuri. Pentru mulți copii, el reprezintă și o oportunitate de a învăța și de a avea acces la informație. Conectarea la internet gratuită este una dintre cele mai căutate facilități.

„Sunt copii care nu au Wi-Fi acasă și vin aici să-și facă temele sau să caute materiale pentru școală. Chiar și maturii vin, se așază pe scaune și navighează pe internet. Este de mare ajutor pentru sat”, explică Ludmila.

De sărbători sau la evenimente speciale, centrul devine un adevărat loc de întâlnire pentru comunitate. Se pune muzică, se organizează activități comune, iar tinerii rămân uneori până târziu în noapte. „Important este că au unde veni și nu stau pe drumuri. Aici sunt ocupați, veseli și împreună”, adaugă directoarea.