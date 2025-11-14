Grădinița „Licurici” din Florești a sărbătorit 60 de ani de activitate / GALERIE FOTO

Recent, Grădinița „Licurici” din Florești a marcat 60 de ani de activitate, o sărbătoare importantă pentru întreaga comunitate. Evenimentul a adunat cadrele didactice, părinți, copii și autoritățile publice locale care au sărbătorit împreună istoria și drumul acestei instituții dedicate celor mici.

Cei mai mici membri ai grădiniței au prezentat cântece și dansuri pregătite special pentru această zi. Zâmbetele lor au umplut sala și au emanat o energie ce a transmis tuturor un sentiment de bucurie.

Prestațiile copiilor au fost un omagiu pentru grădinița care, timp de șase decenii, a crescut generații de preșcolari. Copiii au arătat prin glasurile și pașii lor cât de important este locul în care învață, se joacă și își formează primele deprinderi.

Cadrele didactice au spus că această aniversare înseamnă continuitate și dedicare. Grădinița „Licurici” rămâne un spațiu în care copiii sunt încurajați să descopere lumea și să își dezvolte abilitățile.

