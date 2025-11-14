Arme, dispozitive de vedere pe timp de noapte, cartușe și două cutii cu alice au fost depistate la doi bărbați, de 35 și 47 de ani

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unui bărbat de 35 de ani din satul Cerlina, polițiștii au depistat un obiect asemănător unei arme lungi cu țeavă lisă, precum și 19 cartușe aferente acesteia, toate deținute ilegal, transmite Inspectoratul de Poliție Soroca.
 Într-un alt caz, la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, polițiștii au ridicat o armă pneumatică, trei dispozitive de vedere pe timp de noapte și două cutii cu alice, bunuri aflate în posesie fără acte legale.
Toate obiectele ridicate au fost expediate pentru expertiză balistică la subdiviziunile specializate ale IGP. Poliția continuă investigarea în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

