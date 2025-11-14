Ultimul mesaj al lui Efim Zubcu: „Idealul meu a fost Unirea cu România” / VIDEO

Astăzi Cetățeanul de Onoare al raionului Soroca și fostul deputat, Efim Zubcu, a fost condus pe ultimul său drum. Acum mai puțin de o lună, ne-a vorbit despre viața sa și realizările făcute în cadrul emisiunii “Interviu cu soroceni”. La final acesta ne-a îndemnat să mergem în continuare “spre Europa”, astfel vom realiza idealul național de Unire cu România.

În cadrul interviului am mai vorbit cu domnul Zubcu despre căsuța cu olane roșii dată cu var de la Cerlina, educația românească de acasă, pierderea tatălui la război, foamete, rusificare, activitatea în comerț, publicarea informațiilor în avizierele magazinelor pe care le conducea și în limba română, discursul său în limba română la congresul din 7 noiembrie 1987, cuibul Mișcării de Renaștere Națională de la fosta școală nr. 4 din Soroca și cine au fost camarazii săi de la începuturi, ce activități făceau, Frontul Popular condus de Ion Hadârcă, Partidul Popular Creștin Democrat condus de Iurie Roșca, cum s-a cunoscut cu viitoarea soție, Maria, copiii Stela și Viorel și altele.

Privește AICI interviul integral.