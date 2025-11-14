Emisiunea „W”: De ce conducerea raionului Soroca se teme de Observatorul de Nord? / VIDEO

Autoritățile publice locale, în special conducerea raionului Soroca, au decis, atunci când au venit la putere, să controleze informațiile publice. Șefii decid ce instituții de presă să invite la activitățile organizate din banii tuturor alegătorilor, pe cine să informeze și pe cine să ocolească, fuge de întrebări incomode și conferințe de presă, ca ăla de tămâie, chiar dacă se laudă cu cele de peste Prut. Și dacă ar fi doar aceasta, am pune totul pe frică și incompetența unora din vârful piramidei, însă acest anti-model se transmite și pe verticală de la etajul cinci la etajul întâi.

Evită să răspundă la solicitările de informație, în schimb a devenit o tradiție să publice dezmințiri în loc să comunice corect și transparent cu toți. Jurnaliștii Victor Cobăsneanu și Vadim Șterbate au analizat și discutat la acest subiect la emisiunea „W”.