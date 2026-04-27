Energia solară – investiția inteligentă pentru viitorul gospodăriilor rurale

În contextul creșterii continue a prețurilor la energia electrică și al preocupării tot mai mari pentru protecția mediului, panourile solare au devenit o soluție modernă și eficientă pentru producerea energiei regenerabile. Aceste sisteme permit transformarea energiei solare în electricitate utilizabilă pentru locuințe, instituții și afaceri, contribuind atât la reducerea cheltuielilor lunare, cât și la diminuarea impactului asupra mediului. Investiția în panouri solare oferă beneficii pe termen lung, precum independența energetică, costuri reduse de întreținere și creșterea valorii proprietății.

În ultimul timp, energia solară este tot mai des utilizată și în zonele rurale, unde gospodăriile caută soluții eficiente pentru reducerea cheltuielilor și asigurarea independenței energetice, fiind una din una din cele mai sustenabile opțiuni pentru viitor.

Un exemplu relevant este familia Chiriac Eugeniu și Lilia, din comuna Șuri, care au decis să-și instaleze panouri solare în propria gospodărie. Pentru a afla mai multe despre această experiență, am discutat cu Lilia Chiriac, profesoară la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din localitate și bibliotecară a bibliotecii școlare, care ne-a povestit despre motivele acestei alegeri și beneficiile observate după instalarea sistemului.

Cum a venit ideea să instalați panourile solare în gospodăria dumneavoastră și ce v-a determinat să faceți această investiție?

De fapt, ideea nu a fost a mea, dar a soțului Eugeniu, care este inginer electrician și lucrând câțiva ani în Franța, a rămas foarte impresionat că acolo, pe scară largă erau instalate panouri solare, practic pe fiecare locuință, pe fiecare bloc. Când a revenit acasă s-a gândit să implementeze această idee și aici, în gospodăria noastră.

V-ați permis instalarea din surse proprii, sau ați aplicat la vre-un proiect?

Nu ne-am implicat în proiect, pentru că în perioada respectivă, era anul 2022 – 2023, încă nu se propuneau proiecte, de aceea am făcut-o din surse proprii.

Cât de rentabilă este utilizarea panourilor solare pentru gospodăria dumneavoastră?

În urma instalării panourilor solare, soțul a mai instalat și o pompă de căldură LG cu capacitatea termică de 12kw, care generează apa caldă și căldura în casă. În acești 3 ani, noi nu plătim facturi nici la căldură, nici la apa caldă, nici la electricitate. Practic, nu avem de achitat facturi. Gospodăria noastră este totalmente asigurată cu panourile solare.

A fost dificil procesul de instalare și cum vă ocupați de întreținerea panourilor solare?

Se ocupă soțul și nu este un lucru deloc complicat. Trebuie doar pe timp de iarnă, dacă este o iarnă plină de zăpadă, cum a fost anul acesta – să le curățe, ca ele să poată absorbi energia solară și să genereze electricitate. Dacă vara este ploioasă – e bine, dacă nu – se poate o dată, de două ori, în timpul verii, să le spele.

Ce sfat ați oferi altor familii din mediul rural, care se gândesc să instaleze panouri solare?

Desigur, aș recomanda multor persoane instalarea panourilor solare, cu atât mai mult, că acum, la noi în țară sunt diverse proiecte, la care se poate de aplicat, mai ales familile, care au copii până la 18 ani, sau familiile social-vulnerabile, pot aplica la aceste proiecte, pentru a obține aproape jumătate din suma estimată pentru instalarea panourilor solare. Eu cred că e o investiție foarte bună, atât timp cât ne permitem și să ne încălzim, și să gătim la electrocasnice, căci cheltuielile s-au redus la minimum în casa noastră.

Cum vedeți viitorul utilizării energiei solare în localitatea dumneavoastră?

Consider, că viitorul utilizării energiei solare în zonele rurale este unul promițător. Tot mai multe familii încep să înțeleagă avantajele acestei investiții, atât din punct de vedere economic, cât și ecologic. Pe măsură ce oamenii observă rezultate concrete, precum reducerea facturilor la energie și independența energetică, interesul pentru panourile solare crește. Cred că, în următorii ani, energia solară a deveni o alegere tot mai obișnuită și necesară pentru gospodăriile din mediul rural. În final, noi îndemnăm oamenii să economisească și să-ți instaleze panouri solare, căci nu este atât de costisitor, și, în plus, cu timpul vor face și economie și va fi și un mare avantaj pentru mediu.

Experiența familiei Chiriac demonstrează că panourile solare nu mai reprezintă doar o tehnologie a viitorului, ci o soluție reală și accesibilă pentru prezent, inclusiv în mediul rural. Prin această investiție, ei au reușit să reducă cheltuielile, să devină mai independenți din punct de vedere energetic și să contribuie la protejarea mediului. Tot mai multe familii aleg această alternativă modernă, iar energia solară devine treptat un pas important spre un trai economic, mai sigur și mai sustenabil.

Marina PÂNZARU, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)