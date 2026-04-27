Elevii din nordul Republicii Moldova descoperă ofertele celor 11 universități din R. Moldova: Târg educațional la Soroca

Autor Angelina CĂLDARE

Elevii din nordul Republicii Moldova care nu pot veni în capitală să se documenteze înainte să aleagă o facultate au putut merge la un târg educațional organizat la Soroca. Reprezentanții celor 11 universități din țară le-au propus programe de studii care combină teoria cu practica și îi pregătește pentru viața de adult.

17 mii de studenți înmatriculați în anul întâi. Acesta este obiectivul responsabililor din învățământul superior. Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău încearcă să-i atragă pe tinerii cu profesiile viitorului. Pe lângă istorie, geografie sau științe exacte, absolvenții pot studia game design.

„Venim cu oferte promoționale foarte avantajoase, binevenite pentru viitorii specialiști în diverse domenii. Spre exemplu, avem Istorie și Geografie, Științele Educației, Psihopedagogie Specială, Asistență Socială și, cu siguranță, și domeniul artelor vizuale, cum ar fi game design, design interior și design exterior. Cred că acestea sunt unele dintre cele mai solicitate specialități pe piața muncii”.

Tinerii care vor urma studiile la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, specializarea Drept, vor avea ulterior posibilitatea de a alege dintr-o varietate de cariere.

„Unul dintre ele este dreptul, unde se studiază patru ani. Ulterior, puteți activa în caliate de ofițer de urmărire penală, ofițer criminalist, ofiter de investigație. În plus, aveți spectru larg de activitate cu studiile de drept. Mai avem program de studii de trei ani, de securitate publică, care cuprinde specialitate de frontieră, ordine publică, e legat de INSP”.

Campania „Învață în Moldova” include o serie de activități interactive și informative, menite să aducă instituțiile de învățământ superior mai aproape de potențialii studenți. La Soroca, toate cele 11 universități din țară și-au promovat facultățile.

„Universitatea de stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu a venit ca o ofertă educațională diversă, avem program atât de studii integrate în medicină în stomatologie și în farmacie, pe cât avem și programe de licență de optometrie, programe de trei ani de Asistență Medicală, avem program de Kinetoterapie”.

Elevii au avut ocazia să participe la ateliere interactive înainte să ia o decizie atât de importantă pentru viitorul lor.

„Cel mai mult m-a captivat, m-a frapat, de fapt, Universitatea de Medicină, pentru că vreau să-mi continui studiile acolo”.

„-Suntem din raionul Drochia, de la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Suntem clasa a XII a și împreună cu directorul nostru, ne-am informat că putem să aflăm despre viitoarele noastre universități, unde putem să mergem. – Ce te-a impresionat cel mai mult astăzi? – Cel mai mult m-a impresionat oportunitățile la universități, deschiderea lor liberă”.

„Sunt din cadrul instituției publice Liceul Teoretic Cotiujenii Mari și mă bucur că sunt astăzi aici, am fost impresionată de toate universitățile, pentru că consider că s-au prezentat destul de bine. Încă mă gândesc la care să depun actele, pentru că toate au oportunități destul de bune”.

„Anul precedent, ne-am propus drept obiectiv ca șase din 10 absolvenți și deținători ai diplomelor de bacalaureat să aleagă să studieze în Republica Moldova, adică acasă. În acest an, ne-am propus un obiectiv si mai ambițios, șapte din 10 absolvenți”, subliniază Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

În cadrul campaniei „Învață în Moldova”, târguri educaționale urmează să fie organizate în opt centre raionale.

