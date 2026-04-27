EFA „mătură pe jos” cu adversarul, dar competiția este câștigată de „vulturi”

Etapă cu foarte multe goluri în Campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, Zona Nord. Printre protagoniști au fost și fotbaliștii de la EFA, care au marcat opt goluri în poarta adversarilor din Glodeni. Astfel, visocenii au obținut un rezultat în strictă corespundere cu locul ocupat în clasament, dar… această victorie, coroborată cu victoria liderului, a pus punctul pe „i” – și în acest an EFA nu „trece clasa”, deși are motive și de satisfacții or, încă un complet de medalii de argint înseamnă mult în CV-ul clubului de fotbal patronat de Ghenadie Mija.

Soarta meciului cu „grănicerii” din Glodeni” nu a fost pus la îndoială nici pentru o clipă, gazdele marcând „pe bandă rulantă”, prin Daniel Lungu (minutul22-penalty), Dumitru Cucoș (38, 70), Sergiu Godorojea (68), Mihail Ursu (71), Vasile Pașa (74, 86), Evgheni Curuci (89). Să menționăm că trei puncte și-a mai adăugat și liderul, care poate deja deschide șampania.

Iată și rezultatele tehnice ale etapei, prezentate de Federația Moldovenească de Fotbal: CF Edineț – FC Steaua Nordului 4-3. Au marcat: Elyas Ursu (12, 55), Crinu Lupușor (79), Eduard Creciun (84) / Valentin Ceavdari (4, 33, 71-penalty). În minutul 45+1 Denis Bîzga (CF Edineț) n-a transformat un penalty; CSFCJT Atletico – Vulturii Cutezători 1-3; u marcat: Maxim Cebotari (4) / Denis Secureanu (29, 62-penalty), Veaceslav Beștanco (65); FC Speranța Drochia – FC Țarigrad 2-3; Au marcat: Serghei Mișcov (63), Vladimir Cheptenari (86) / Vasile Noroc (42), Sebastian Manea (53), Valentin Bacalîm (70); CF Locomotiva Ocnița – CF Olimpia 2-3. Au marcat: Renat Murguleț (5), Vladislav Boiciuc (42-penalty) / Cătălin-Daniel Gheorghiță (6), Vitalii Cucereavîî (10, 88)

Clasamentul se prezintă astfel:

În penultima etapă EFA joacă la Țarigrad, proaspăta promovată în Liga 1, Vulturii Cutezători, primesc replica celor de la FC Steaua Nordului, la Ocnița 1„feroviarii” au meci cu CF Edineț, „grănicerii”, în postura de „lanternă roșie” au meci cu fotbaliștii de la Atletico, alții decât cei de la Madrid, iar CF Olimpia poate detrona, de pe locul trei, echipa din Drochia. (Dan AOLEI)