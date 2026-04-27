Soroceanul Vitalie Damașcan-jr continuă sa marcheze goluri în campionatul Israelului

 Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a marcat un gol în meciul câştigat în deplasare de echipa sa, Maccabi Bnei Reineh, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Ashdod, îm etapa a 28-a a Premier Ligii israeliene, play-outul competiției, scrie fmf.md

Astfel, Ashdod a deschis scorul în minutul 51 prin Victor Ochayi. Peste 8 minute soroceanul Vitalie Damașcan a egalat la unu, iar în minutul 82 românul Antonio Sefer a înscris din penalty golul victoriei. Jucătorul moldovean a jucat tot meciul.

Vă reamintim că, în etapa trecută Vitalie Damașcan a marcat 2 goluri și un asist în meciul cu Hapoel Haifa (3-2). Este al 3-lea gol marcat de Damașcan în cele 11 meciuri jucate pentru Maccabi Bnei Reineh în ediția 2025/26. Maccabi Bnei Reineh, cu 18 puncte, ocupă locul 8 în Premier Liga israelienă, play-outul competiției. (Foto: Maccabi Bnei Reineh)

 


