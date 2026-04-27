Credință, educație și solidaritate la Volovița. Copiii au participat la un amplu proiect dedicat familiei creștine

Volovița, raionul Soroca. Într-o perioadă în care valorile familiei sunt tot mai des puse la încercare, comunitatea din Volovița a oferit, în primele luni ale anului 2026, un exemplu de implicare și solidaritate prin desfășurarea proiectului catehetic „Căminul Inimii: Familia, spațiul în care învățăm să iubim ca Hristos”.

Proiectul a fost realizat în cadrul Concursului Național Catehetic – ediția a XVIII-a, organizat la nivelul Patriarhiei Române, în Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Inițiativa a aparținut Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” din Volovița, în parteneriat cu Gimnaziul „Alexandru Lupașcu”, fiind coordonată de părintele Dumitru Bob și desfășurată în perioada ianuarie–mai 2026.

Educație prin credință și faptă

Proiectul a avut ca scop readucerea în prim-plan a familiei creștine ca spațiu al iubirii, educației și responsabilității, pornind de la ideea Sfinților Părinți, potrivit căreia familia este o „mică biserică”.

La activități au participat copii și adolescenți din comunitate, care au fost implicați într-un parcurs educativ, ce a îmbinat cateheza, voluntariatul și creativitatea. Pe parcursul lunilor de implementare, aceștia au luat parte la întâlniri tematice dedicate cinstirii părinților, vieții de familie, rugăciunii comune și iubirii jertfelnice.

Un accent deosebit a fost pus pe aplicarea concretă a celor discutate. Copiii au redactat „scrisori ale recunoștinței” pentru părinți și bunici, au ținut un „jurnal al faptelor bune făcute în taină” și au fost încurajați să se roage împreună cu familia.

Solidaritate cu cei vulnerabili

Componenta socială a proiectului s-a materializat printr-o acțiune de voluntariat filantropic, în cadrul căreia au fost colectate și distribuite pachete cu alimente și produse de igienă pentru vârstnici singuri și familii aflate în dificultate din parohie.

Copiii au participat activ la pregătirea și oferirea ajutoarelor, adăugând fiecărui pachet mesaje de încurajare. Astfel, proiectul nu s-a limitat la sprijin material, ci a transmis un mesaj de atenție, respect și apropiere intergenerațională.

Tradițiile pascale, văzute prin ochii copiilor

Un moment aparte l-a constituit concursul de creație „Paștele în familia mea – tradiții care ne apropie”, prin care elevii au fost invitați să își exprime, prin desene și colaje, modul în care trăiesc sărbătorile pascale în familie.

Lucrările realizate au fost expuse într-o expoziție publică, organizată în incinta gimnaziului și în biserica parohială, eveniment care a atras numeroși vizitatori din comunitate. Expoziția a devenit o adevărată mărturie vizuală a valorilor familiale și a tradițiilor păstrate în casele oamenilor.

Un proiect cu impact comunitar

Proiectul s-a încheiat printr-o festivitate de premiere, în cadrul căreia copiii implicați au fost recompensați pentru participare și dedicare. Evenimentul a reprezentat nu doar un final simbolic, ci și un prilej de recunoștință și evaluare a rezultatelor.

Potrivit organizatorilor, proiectul a contribuit la întărirea relațiilor dintre Biserică, școală și familie, la dezvoltarea spiritului de responsabilitate în rândul tinerilor și la consolidarea solidarității în comunitate.

Inițiativa din Volovița demonstrează că, prin colaborare și implicare, valorile familiei pot fi nu doar promovate, ci și trăite concret, iar astfel de proiecte pot deveni repere educative și sociale pentru comunitățile locale.