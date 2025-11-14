Spuma de ras „Gladcoff Aqua” – un produs cosmetic neconform

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că, în contextul intensificării verificărilor privind plasarea pe piață a produselor cosmetice și în urma acțiunilor de control desfășurate, a fost identificat un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform.

Astfel, la operatorul economic S.R.L. „Tarol-DD” a fost depistat un produs cosmetic neconform – spuma de ras „Gladcoff Aqua”, care conține aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil) propionică (denumirea științifică: Butylphenyl Methylpropional – BMHCA), substanță inclusă în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice, conform Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1207 din 27.10.2016.

Reamintim că BMHCA este o substanță cu efecte sensibilizante asupra pielii, poate provoca reacții alergice și prezintă risc de afectare a funcției reproductive.

Ca urmare a acțiunilor de control efectuate, ANSP a dispus operatorului economic interzicerea plasării pe piață a produsului, retragerea imediată din comerț, rechemarea acestuia de la consumatori și declararea produsului ca necorespunzător și inutilizabil.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă consumatorilor să nu utilizeze produsul identificat ca neconform și, în cazul în care l-au achiziționat, să îl returneze operatorului economic de la care a fost procurat.

Totodată, ANSP reamintește operatorilor economici din domeniul produselor cosmetice obligația de a respecta integral prevederile legale, inclusiv verificarea compoziției produselor, respectarea interdicțiilor privind substanțele neadmise și asigurarea notificării obligatorii înainte de plasarea pe piață, în vederea prevenirii riscurilor asupra sănătății publice.

”Gladkoff Aqua” Spumă de ras, ambalat în flacon de 220 ml Producător: ”BATATA S.R.L.”

Țara de origine: Ucraina