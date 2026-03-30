Festivalul „Bagheta Primăverii – alinǎ mărțișorul” a adus emoție și culoare la Florești / GALERIE FOTO

Dorina Cioca
Recent, la Florești a avut loc Festivalul  „Bagheta Primăverii – alină mărțișorul”, un eveniment de suflet care a reunit tineri talentați și iubitori ai tradițiilor. Desfășurat la Centrul de Creație al Copiilor, festivalul a ajuns la cea de-a șasea ediție și a adunat pe scenă șapte colective artistice din Drochia, Soroca și Florești.

Publicul prezent a fost cucerit de momentele muzicale și coregrafice inspirate din simbolistica mărțișorului, fiecare prestație fiind încărcată de sensibilitate, energie și autenticitate. Atmosfera a fost una de adevărată sărbătoare, în care tradițiile au prins viață prin talentul și dăruirea copiilor.

Printre participanți s-au remarcat și elevii cercului „Mugurașii” din cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța”, coordonați de domnul Sergiu Ungureanu. Evoluția lor scenică a fost apreciată, fiind răsplătiți cu diplome pentru implicare și prestație artistică.

În cadrul evenimentului, Rita Colța, șef adjunct al Direcției Învățământ, Cultură și Sport Florești, a adresat mulțumiri tuturor participanților și organizatorilor, subliniind importanța continuității acestui festival în promovarea valorilor culturale și a tinerelor talente.

Ediția din acest an a confirmat încă o dată rolul festivalului în consolidarea legăturilor culturale dintre localități și în susținerea noii generații de artiști, transformând Floreștiul într-un veritabil centru al primăverii și artei.


Articolul precedentDacă Budapesta va trece „liniile roșii” este luată în calcul suspendarea dreptului de vot al Ungariei în cadrul instituțiilor europene
Articolul următorVom plăti 3,95 lei/kWh, ceea ce este cu cinci bani decât în prezent? ANRE adoptă decizia mâine
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

