Festivalul „Bagheta Primăverii – alinǎ mărțișorul” a adus emoție și culoare la Florești / GALERIE FOTO

Recent, la Florești a avut loc Festivalul „Bagheta Primăverii – alină mărțișorul”, un eveniment de suflet care a reunit tineri talentați și iubitori ai tradițiilor. Desfășurat la Centrul de Creație al Copiilor, festivalul a ajuns la cea de-a șasea ediție și a adunat pe scenă șapte colective artistice din Drochia, Soroca și Florești.

Publicul prezent a fost cucerit de momentele muzicale și coregrafice inspirate din simbolistica mărțișorului, fiecare prestație fiind încărcată de sensibilitate, energie și autenticitate. Atmosfera a fost una de adevărată sărbătoare, în care tradițiile au prins viață prin talentul și dăruirea copiilor.

Printre participanți s-au remarcat și elevii cercului „Mugurașii” din cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța”, coordonați de domnul Sergiu Ungureanu. Evoluția lor scenică a fost apreciată, fiind răsplătiți cu diplome pentru implicare și prestație artistică.

În cadrul evenimentului, Rita Colța, șef adjunct al Direcției Învățământ, Cultură și Sport Florești, a adresat mulțumiri tuturor participanților și organizatorilor, subliniind importanța continuității acestui festival în promovarea valorilor culturale și a tinerelor talente.

Ediția din acest an a confirmat încă o dată rolul festivalului în consolidarea legăturilor culturale dintre localități și în susținerea noii generații de artiști, transformând Floreștiul într-un veritabil centru al primăverii și artei.