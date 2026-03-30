Dacă Budapesta va trece „liniile roșii” este luată în calcul suspendarea dreptului de vot al Ungariei în cadrul instituțiilor europene

În cazul în care actualul premier al Ungariei, Victor Orban, va câștiga alegerile din 12 aprilie 2026 oficialii europeni examinează scenarii pentru a limita capacitatea Ungariei de a bloca deciziile Uniunii Europene.

Desprfe aceasta scrie Politico – „… discuțiile au loc pe fondul preocupărilor legate de capacitatea unor state membre de a paraliza procesul decizional al Uniunii Europene, în special în domenii sensibile precum politica externă sau bugetul pe termen lung”. Un diplomat european de rang înalt a declarat că, în cazul unei noi victorii a lui Orbán, „abordarea va deveni mult mai dură”, sugerând o schimbare de strategie față de Budapesta. Alte surse diplomatice susțin că blocarea unor decizii privind sprijinul financiar pentru Ucraina ar fi fost percepută drept depășirea unei „linii roșii”. Printre opțiunile analizate la nivel european se numără extinderea votului cu majoritate calificată în locul unanimității pentru anumite decizii, utilizarea unor formate flexibile de cooperare între statele membre, precum și măsuri mai ferme, inclusiv reținerea fondurilor europene destinate Ungariei.