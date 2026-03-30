La 1 aprilie, Cetatea Soroca se redeschide pentru toți doritorii

După o perioadă de îmbunătățire a expozițiilor, din 1 aprilie Cetatea Soroca se redeschide pentru toți doritorii!.

Prețuri: 10 lei – copiii între 7-17 ani; 30 de lei – adulții de la 18 ani, gratuit pentru persoanele cu grad de dizabilitate, gratuit pentru copiii cu grad de dizabilitate, precum și însoțitorii gratis. Toate serviciile de ghidaj sunt preferabil a fi programate la numărul 069745369.

Pentru grupurile care nu programează o vizită la numărul indicat, serviciile de ghidaj se vor face în limita disponibilității. Vă așteptăm cu mare drag.