Peste 1900 de victime și milioane de lei: șase arestați în dosarul Car Vertical

Șase persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul Revenge Por”, care vizează activitatea fostului canal de Telegram Car Vertical. Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), scrie anticoruptie.md. Potrivit anchetei, pe lângă liderul grupării, alți cinci membri – inclusiv o femeie – sunt învinuiți că ar fi gestionat fluxurile financiare ale schemei, inclusiv prin transferuri și conversii în criptomonedă Binance.

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au destructurat grupul infracțional care administra canalul de Telegram Car Vertical. Potrivit anchetei, începând cu anul 2024, membrii rețelei publicau imagini și video intime ale victimelor, primite de la alte persoane, de cele mai multe ori din motive de răzbunare sau umilire, fenomen cunoscut drept „revenge porn”.

Victimele – fete și femei cu vârste între 16 și 40 de ani – erau ulterior șantajate. Pentru a avea acces la conținutul publicat, utilizatorii trebuiau să plătească taxe de până la 400 de lei, iar pentru ștergerea imaginilor, victimelor li se cereau sume de până la 1000 de euro. Ancheta arată că prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei, unele victime fiind șantajate de mai multe ori, chiar și după ce achitau sumele cerute.

Mai mult, imaginile erau însoțite de datele personale ale victimelor și linkuri către conturile lor de pe rețele sociale, ceea ce amplifica impactul și presiunea psihologică asupra acestora.

În cadrul perchezițiilor desfășurate în Chișinău și în alte cinci raioane, oamenii legii au ridicat nouă laptopuri și tablete, 13 telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, precum și cartele bancare și bani care ar proveni din activități ilegale. De asemenea, au fost identificate bunuri achiziționate din aceste sume, inclusiv automobile de model BMW X5 și Ford Focus, asupra cărora urmează să fie aplicate sechestre.

Potrivit procurorilor, în total sunt vizate 10 persoane cu vârste între 19 și 42 de ani, dintre care nouă au fost deja reținute. Printre acestea se numără studenți, persoane fără ocupație, dar și angajați din diferite domenii. Administratorul de facto al canalului, în vârstă de 19 ani, a fost reținut, iar fostul administrator a fost anunțat în căutare internațională.

Canalul de Telegram Car Vertical, care conținea aproximativ 245.000 de fișiere cu conținut intim, a fost închis în urma intervenției autorităților. Ancheta continuă, inclusiv pe componenta de spălare a banilor, inclusiv prin utilizarea criptomonedelor.

Procurorii îndeamnă toate victimele unor astfel de practici să depună plângeri, pentru ca toți membrii grupului să poată fi trași la răspundere penală.