Femeie condamnată pentru agresiune asupra concubinului

O femeie din raionul Florești a fost condamnată pentru agresiune asupra concubinului său, după ce, în vara anului 2025, a provocat victimei multiple leziuni corporale. Incidentul s-a produs în gospodăria concubinului, în urma unui conflict spontan, în care ambii se aflau sub influența alcoolului.

Raportul medico-legal a confirmat fracturi și traumatisme multiple, care au necesitat tratament de peste trei săptămâni, fiind încadrate drept vătămare medie a integrității corporale. Victima a suportat și cheltuieli medicale semnificative, incluzând internarea în spital și medicamente.

În cadrul ședinței de judecată, inculpata și-a recunoscut fapta și a acceptat judecarea pe baza probelor existente. Instanța a ținut cont de circumstanțele personale, de faptul că fapta este considerată mai puțin gravă și de lipsa antecedentelor penale majore, stabilind o pedeapsă de închisoare de doi ani, cu suspendarea condiționată, și o perioadă de probațiune de un an.

Judecătorul a subliniat că decizia urmărește corectarea comportamentului și prevenirea recidivei, protejând în același timp interesele societății, conform recomandărilor internaționale privind pedepsele alternative la detenție.

Instanța a menționat că, în prezent, inculpata nu prezintă pericol social semnificativ, iar reeducarea sa se poate realiza fără izolarea de comunitate.


