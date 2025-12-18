Tatiana Leșan este o nouă angajată a primăriei Soroca

Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei, instituția ar un nou angajat. Se numește Tatiana Leșan  și va ocupa funcția de specialistă principală în domeniul protecției dreptului copilului. 

Doamna Leșan a depus jurământul de credință în fața conducerii, colegilor și simbolurilor de stat. Evenimentul marchează promovarea cu succes a perioadei de probă și confirmarea sa în funcția publică, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)

 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

