La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea”

Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut publicului larg după un incident în care nu s-a lăsat intimidat de un cetățean din autonomia găgăuză care i-a cerut să comunice în limba rusă. Cazul a fost intens mediatizat pe rețelele de socializare și a stârnit ample reacții. Echipa MOLDPRES a reușit să ia legătura cu polițistul pentru a afla mai multe despre parcursul său profesional și principiile care îl ghidează.

Ionel Canațui are 30 de ani și este originar din orașul Leova, scrie moldpres.md. În prezent, activează în funcția de subofițer superior în cadrul Serviciului de Patrulare Cimișlia–Basarabeasca, din subordinea Direcției Patrulare Sud a Inspectoratului Național de Securitate Publică.

Gestul său a fost apreciat de întreaga comunitate, fiind văzut ca o dovadă de fermitate și respect față de valorile statului. Polițistul afirmă că adevărata misiune a activității polițienești, dincolo de asigurarea ordinii și securității publice, constă și în apărarea elementelor fundamentale ale identității naționale.

„Este necesar să apărăm și să consolidăm valorile naționale, limba română, libertatea și democrația, deoarece acestea ne definesc identitatea și ne mențin uniți ca popor. Limba română păstrează cultura și istoria noastră, libertatea ne oferă dreptul de a ne exprima și de a alege, iar democrația asigură respectarea drepturilor și egalitatea între cetățeni. Fără aceste valori, o societate nu poate fi stabilă și sigură”, a afirmat polițistul.

Tânărul spune că a ales această profesie din dorința de a ajuta oamenii și de a contribui la menținerea ordinii și siguranței cetățenilor.

„Mă regăsesc în această profesie deoarece presupune responsabilitate, disciplină și îmi oferă sentimentul că munca mea contează. Deși activitatea este uneori dificilă, satisfacția de a-mi face datoria și de a proteja cetățenii este una foarte mare. Provocările zilnice includ situațiile imprevizibile, programul solicitant dar și responsabilitatea sporită față de siguranța oamenilor. Pe parcursul activității am învățat să fiu răbdător, să rămân calm în situații dificile și să respect fiecare persoană, indiferent de circumstanțe”, a spus Ionel Canațui.

Astfel, tânărul și-a văzut visul împlinit. Și-a dorit mult să fie polițist la el acasă, alături de familie și prieteni. Ionel Canațui este convins că sistemul polițienesc va cunoaște o dezvoltare continuă și drepturile cetățenilor vor fi respectate.

„Sunt sigur că, în parcursul european al țării, sistemul polițienesc va continua să se dezvolte prin modernizare, digitalizare și o pregătire profesională mai bună a angajaților. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va aduce standarde mai ridicate, o colaborare internațională mai eficientă și un accent sporit pe respectarea drepturilor cetățenilor”, a remarcat Ionel Canațui.

De Ziua Poliției Naționale, tânărul și-a exprimat respectul și aprecierea pentru colegii săi, profesionalismul, curajul și devotamentul de care aceștia dau dovadă, dorindu-le să revină în siguranță acasă.

„Ziua Poliției Naționale reprezintă un moment de respect și recunoștință pentru munca depusă zilnic. Este o ocazie de a reflecta asupra responsabilității acestei profesii, de a onora colegii și de a reafirma angajamentul față de siguranța cetățenilor. Dragi colegi, vă doresc multă sănătate, putere de muncă și să vă întoarceți mereu în siguranță acasă, lângă cei dragi. La mulți ani!”, a accentuat Ionel Canațui.

Poliția Națională marchează, pe 18 decembrie, 35 de ani de la creare. Potrivit ministrei Afacerilor Interne, această zi reconfirmă reușitele unei mari echipe formată din polițiști care contribuie prin colaborare și sprijin reciproc la menținerea ordinii și siguranței cetățenilor. Fiecare dintre polițiști a jurat solemn să fie devotat poporului, să fie onest, disciplinat, vigilent și curajos, să respect cu strictețe legile Republicii Moldova.

Pe parcursul zilei sunt organzate evenimente festive în cadrul cărora sunt apreciate realizările angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și contribuția polițiștilor în asigurarea ordinii şi securităţii publice, prevenirii, investigării şi descoperirii infracţiunilor. O filă importantă a istoriei Poliţiei Naționale este apărarea indepedenței Republicii Moldova în războiul de la Nistru din 1992. Pe câmpul de luptă și-au pierdut viața 89 de poliţişti.