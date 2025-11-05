Experiență transfrontalieră de promovare a patrimoniului material / GALERIE FOTO

Un grup de profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a participat la un workshop transfrontalier organizat de Asociația Obștească „Soarta” în parteneriat cu Fundația „Solidaritate și Speranță” din Iași.

Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor în domeniul promovării patrimoniului material și a oferit participanților oportunitatea de a face schimb de idei, experiențe și bune practici cu partenerii din România.

Pe parcursul celor trei zile de activități, participanții au fost implicați în sesiuni teoretice și practice care au abordat teme precum fundamentele promovării patrimoniului, strategiile de comunicare turistică, crearea de conținut atractiv, utilizarea platformelor online și offline, dar și identificarea surselor de finanțare și colaborarea cu sponsorii. Prin exerciții aplicative și simulări de campanii promoționale, profesorii și elevii au avut ocazia să îmbine creativitatea cu spiritul de echipă, transformând cunoștințele teoretice în experiențe concrete.

Atmosfera a fost una dinamică, colaborativă și inspirată de dorința comună de a pune în valoare patrimoniul cultural al comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Participanții au apreciat echilibrul dintre teorie și practică, calitatea îndrumării oferite de formatori și relevanța temelor abordate pentru dezvoltarea turismului durabil.

La final, aceștia au mărturisit că vor rămâne cu o perspectivă mai largă asupra colaborării transfrontaliere și cu motivația de a aplica în activitatea lor viitoare metodele și strategiile învățate. Evenimentul a demonstrat încă o dată importanța parteneriatelor dintre instituțiile educaționale din Republica Moldova și România, care contribuie la consolidarea legăturilor culturale și la formarea unei generații conștiente de valoarea patrimoniului comun.

Reporter MoJo: Marian Ceban