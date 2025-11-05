Cetățenii vor putea solicita și obține în format digital toate actele de stare civilă

Cetățenii vor putea să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice (ASP). Acest lucru este aplicat începând cu luna curentă, după ce ASP a lansat noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, informează moldpres.md

Prin intermediul platformei, persoanele care dețin o semnătură electronică calificată vor putea depune online cereri pentru înregistrarea nașterii copilului, a căsătoriei, pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, schimbarea numelui sau prenumelui, modificarea actelor de stare civilă, precum și pentru obținerea extraselor și certificatelor electronice.

Noile modele ale actelor de stare civilă au fost aprobate astăzi printr-o hotărâre de Guvern. Acestea vor include semnătura electronică și un cod QR pentru verificare rapidă a autenticității, iar la cererea solicitantului, documentele vor putea fi eliberate și pe suport de hârtie. Măsura va diminua din timpul alocat de cetățeni pentru obținerea documentelor de stare civilă, va simplifica esențial accesul și va reduce riscurile de falsificare. Mai mult ca atât, înlocuirea modelelor vechi cu un sistem sigur și eficient va reduce dependența de suportul de hârtie.

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că aprobarea deciziei reprezintă o continuare a proceselor de transformare digitală a serviciilor publice inițiate de guvern.

„În așa mod, avansăm în crearea unui cadru normativ necesar pentru digitalizarea serviciilor de stare civilă, în beneficiul cetățenilor din țară și, în special, celor din diaspora, respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal. Scopul acestui proiect este implementarea serviciilor de stare civilă la standarde moderne europene. Noile modele de document au fost elaborate de Ministerul Justiției și vor fi emise în format electronic de către Agenția Servicii Publice sau alte autorități competente”, a afirmat Vladislav Cojuhari.

Actele eliberate în format digital vor purta denumirea de „Extrase de stare civilă” și vor avea aceeași valoare juridică ca și documentele tipărite. Acestea vor putea fi recepționate în Cabinetul personal al cetățeanului – MCabinet sau livrate prin intermediul Serviciului guvernamental de livrare MDelivery.

Modernizarea sistemului aduce mai multă comoditate și transparență, reducând timpul de așteptare și eliminând necesitatea prezentării documentelor pe suport de hârtie, deoarece verificările necesare vor fi efectuate automat, prin interconectarea sistemelor informaționale guvernamentale.

În anul 2024, ASP a înregistrat peste 21 de mii de acte de naștere și 33 de mii de acte de deces, iar în primele nouă luni ale anului curent – peste 16 mii de acte de naștere și 23 de mii de acte de deces.