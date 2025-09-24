Vești bune: un proiect major de conectivitate de la Nistru (Soroca) la Prut (Râșcani) finanțat de UE

Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în perioada septembrie 2025 – martie 2026, va fi realizată evaluarea impactului de mediu, social și siguranță rutieră pe traseul R7, care leagă Drochia de Costești și frontiera cu România, dar și Soroca de frontiera cu Ucraina. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Evaluarea vizează un tronson de 106 kilometri, împărțit în șase loturi, ce includ atât lucrări de reabilitare, cât și construcția unor drumuri noi:

Lot 1: Drochia – Costești – frontieră cu România (29 km) – reabilitare.

Lot 2: Drochia – Rîșcani (27,4 km) – reabilitare.

Lot 3: Rîșcani – Costești (30 km) – reabilitare.

Lot 4: Centura Drochia (7,3 km) – 4,2 km reabilitare, 3,1 km drum nou.

Lot 5: Drum de conexiune cu noul pod peste Prut, la frontieră cu România (5 km) – construcție nouă.

Lot 6: Drum de conexiune cu noul pod peste Nistru, zona Cosăuți – Yampil (7,4 km) – construcție nouă.

Potrivit AND, obiectivul studiului este de a identifica și evalua impacturile posibile asupra mediului și comunităților locale, de a efectua un audit al siguranței rutiere și de a asigura conformitatea proiectului cu legislația națională și standardele internaționale. Totodată, vor fi propuse măsuri de prevenire sau atenuare a efectelor negative și soluții pentru creșterea sustenabilității investițiilor.

Proiectul este finanțat prin programele Eastern Partnership Investment in Connectivity (EPIC) și Sustainable Infrastructure Fund, beneficiarii instituționali fiind Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Administrația Națională a Drumurilor. Beneficiarii direcți sunt locuitorii comunităților de pe traseul vizat și participanții la trafic.

Amintim că Republica Moldova și-a propus să integreze infrastructura națională în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), obiectiv inclus în Strategia de Mobilitate 2030. Proiectele de modernizare a drumurilor, construirea de poduri și dezvoltarea coridoarelor cu România și Ucraina fac parte din acest plan strategic.