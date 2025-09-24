„Atacul dezinformării amplificate de algoritmi”. Dialog cu Dragoș Stanca, în cadrul unui eveniment RAM Impact la Chișinău

De către
OdN
-
0
106

Invitatul special al evenimentului RAMxChișinău din 22 septembrie a fost Dragoș Stanca, antrenor tech, expert în digital media și inițiatorul mișcării Ethical Media Alliance, cu o prezentare despre lupta împotriva dezinformării amplificate algoritmic pe social media. Evenimentul a reunit creatori de conținut, jurnaliști și cetățeni activi care învață să apere spațiul informațional.

 Impactul algoritmizării media

Dragoș a discutat despre impactul negativ al algoritmizării mass-media în România și Republica Moldova, evidențiind modul în care algoritmii rețelelor favorizează conținutul de senzație și dezinformarea. Studiul împărtășit de acesta arată că doar 3,5% din informațiile consumate în România au valoare de interes public.

Influența digitală asupra comportamentului uman

Algoritmii din spațiul media influențează deciziile și comportamentele oamenilor. Dezinformarea și manipularea reprezintă o provocare, în special în contexte politice. Dragoș a abordat, de asemenea, relațiile personale și schimbările sociale, care evoluează odată cu tehnologiile. Se remarcă o creștere a conținutul automatizat, care caută să mențină atenția utilizatorilor, ceea ce generează venituri din publicitate.

Dileme etice în social media

Dragoș a subliniat că rețelele sociale nu sunt o sursă de informații, ci mai degrabă un instrument pentru colectarea informațiilor, iar platformele precum Facebook, TikTok și Instagram sunt proiectate pentru a crea dependență și a manipula comportamentul utilizatorilor pentru profit.

Combaterea dezinformării și a știrilor false

Expertul a adus în discuție impactul dezinformării și al știrilor false asupra societății. Prin urmare, încrederea în instituții și mass-media a scăzut semnificativ. Printre soluții, a menționat importanța educației media încă de la nivelul claselor primare, prin educarea educatorilor și a autorităților. Dragoș a abordat, de asemenea, rolul influencerilor în războiul informațional, menționând potențialul lor de a modela percepția publică în momente critice.

Evenimentul a fost organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Moldovei, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.

 

 

 


Articolul precedentVești bune: un proiect major de conectivitate de la Nistru (Soroca) la Prut (Râșcani) finanțat de UE
Articolul următorÎn runda a treia preliminară a Cupei Orange 2025/26, EFA din Visoca va juca cu FC Florești
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.