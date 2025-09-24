„Atacul dezinformării amplificate de algoritmi”. Dialog cu Dragoș Stanca, în cadrul unui eveniment RAM Impact la Chișinău

Invitatul special al evenimentului RAMxChișinău din 22 septembrie a fost Dragoș Stanca, antrenor tech, expert în digital media și inițiatorul mișcării Ethical Media Alliance, cu o prezentare despre lupta împotriva dezinformării amplificate algoritmic pe social media. Evenimentul a reunit creatori de conținut, jurnaliști și cetățeni activi care învață să apere spațiul informațional.

Impactul algoritmizării media

Dragoș a discutat despre impactul negativ al algoritmizării mass-media în România și Republica Moldova, evidențiind modul în care algoritmii rețelelor favorizează conținutul de senzație și dezinformarea. Studiul împărtășit de acesta arată că doar 3,5% din informațiile consumate în România au valoare de interes public.

Influența digitală asupra comportamentului uman

Algoritmii din spațiul media influențează deciziile și comportamentele oamenilor. Dezinformarea și manipularea reprezintă o provocare, în special în contexte politice. Dragoș a abordat, de asemenea, relațiile personale și schimbările sociale, care evoluează odată cu tehnologiile. Se remarcă o creștere a conținutul automatizat, care caută să mențină atenția utilizatorilor, ceea ce generează venituri din publicitate.

Dileme etice în social media

Dragoș a subliniat că rețelele sociale nu sunt o sursă de informații, ci mai degrabă un instrument pentru colectarea informațiilor, iar platformele precum Facebook, TikTok și Instagram sunt proiectate pentru a crea dependență și a manipula comportamentul utilizatorilor pentru profit.

Combaterea dezinformării și a știrilor false

Expertul a adus în discuție impactul dezinformării și al știrilor false asupra societății. Prin urmare, încrederea în instituții și mass-media a scăzut semnificativ. Printre soluții, a menționat importanța educației media încă de la nivelul claselor primare, prin educarea educatorilor și a autorităților. Dragoș a abordat, de asemenea, rolul influencerilor în războiul informațional, menționând potențialul lor de a modela percepția publică în momente critice.

Evenimentul a fost organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Moldovei, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.