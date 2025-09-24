În runda a treia preliminară a Cupei Orange 2025/26, EFA din Visoca va juca cu FC Florești

Ieri, 23 septembrie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție își încep evoluția echipele din Liga 1. Meciurile din această rundă sunt programate pentru 30 septembrie, transmite fmf.md
Programul meciurilor din turul 3 preliminar, 30 septembrie – 1 octombrie:
*Locul desfășurării meciurilor vor fi stabilite în timp util pe site-ul fmf.md
Marți, 30 septembrie
Ora 15:00. FC Real Sireți – CSFCJT Atletico
Ora 15:00. FC Iskra – FC Congaz
Ora 15:00. FC Florești – EFA Visoca
Ora 15:00. FCM Ungheni – FC Steaua Nordului
Ora 15:00. FC Stăuceni – FC Național
Ora 15:00. FC Fălești – FC Victoria
Ora 15:00. CF Oguz – CF Olimp
Miercuri, 1 octombrie
Ora 15:00. CF Univer – FC Constructorul
Învingătoarele acestei faze vor accede în etapa play-off, 1/8 de finală, unde cluburile din Liga 7777 își vor începe parcursul în Cupa Orange 2025/26 în luna octombrie. Ulterior cluburile din primul eșelon valoric național își vor afla adversarele calificate din turul III preliminar în urma tragerii la sorți, ce va avea loc la Casa Fotbalului, tot în luna octombrie. Toate informațiile referitoare la desfășurarea meciurilor și evoluția competiției vor fi disponibile pe site-ul FMF.md. Runda 1/8 de finală se va disputa în perioada 28-29 octombrie.