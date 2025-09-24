În runda a treia preliminară a Cupei Orange 2025/26, EFA din Visoca va juca cu FC Florești

Ieri, 23 septembrie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție își încep evoluția echipele din Liga 1. Meciurile din această rundă sunt programate pentru 30 septembrie, transmite fmf.md

Programul meciurilor din turul 3 preliminar, 30 septembrie – 1 octombrie:

*Locul desfășurării meciurilor vor fi stabilite în timp util pe site-ul fmf.md

Marți, 30 septembrie

Ora 15:00. FC Real Sireți – CSFCJT Atletico

Ora 15:00. FC Iskra – FC Congaz

Ora 15:00. FC Florești – EFA Visoca

Ora 15:00. FCM Ungheni – FC Steaua Nordului

Ora 15:00. FC Stăuceni – FC Național

Ora 15:00. FC Fălești – FC Victoria

Ora 15:00. CF Oguz – CF Olimp

Miercuri, 1 octombrie

Ora 15:00. CF Univer – FC Constructorul

Învingătoarele acestei faze vor accede în etapa play-off, 1/8 de finală, unde cluburile din Liga 7777 își vor începe parcursul în Cupa Orange 2025/26 în luna octombrie. Ulterior cluburile din primul eșelon valoric național își vor afla adversarele calificate din turul III preliminar în urma tragerii la sorți, ce va avea loc la Casa Fotbalului, tot în luna octombrie. Toate informațiile referitoare la desfășurarea meciurilor și evoluția competiției vor fi disponibile pe site-ul FMF.md. Runda 1/8 de finală se va disputa în perioada 28-29 octombrie.