Bărbat din Soroca amendat pentru apel fals la 112

Un bărbat din municipiul Soroca a fost sancționat după ce a alertat în mod fals serviciul unic de urgență 112, susținând că i-a fost furat automobilul. Incidentul s-a petrecut pe 17 august 2025, în jurul orei 21:00, la domiciliul său de pe strada Ștefan cel Mare.

Conform materialelor anchetei, automobilul de model „Ford Fusion” nu fusese sustras, ci doar mutat într-un alt loc de parcare. În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut eroarea și a explicat că apelul a fost făcut din neatenție.

Poliția a întocmit un proces-verbal pentru contravenție, în baza articolului 342 din Codul Contravențional, care reglementează chemarea intenționat falsă a poliției sau a altor servicii de urgență. Instanța a constatat că fapta a fost dovedită și a aplicat o amendă de 1.500 de lei.

Autoritățile atrag atenția că apelurile false la 112 consumă resurse esențiale și pot afecta capacitatea serviciilor de a răspunde situațiilor reale de urgență, subliniind importanța responsabilității cetățenilor în utilizarea serviciului.