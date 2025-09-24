Maestra Ada Odajiu mai câștigă două premii importante: locul I la Spartachiada lucrătorilor medicali și locul III la Cupa Moldovei, etapa a VII-a

Luna spetembrie a fost una plină de succese pentru cea mai titrată reprezentantă „ a sportului minții” din Câmpia Sorocii. Astfel, Ada Odajiu or, despre ea este vorba, și-a mai îmscris în palmares două succese de răsunet.

La tradiționala Spartachiadaă a lucrătorilor medicali sportiva noastră nu a avut rivali și a intrat în posesia medaliei de aur (să menționăm faptul că, Ada Odajiu a participat la toate cele 37 de ediții ale principalei confruntări sportive a medicilor din Republica Moldova și mereu a fost pe podium!). Și colegul ei, doctorul Anatolie Pogorevici (foto) a avut o evoluție meritorie, intrând în posesia medaliei de argint.

După spartachiadă, Ada Odajiu a participat la etapa a VII-a a Cupei Republicii Moldova la jocul de dame, care a avut loc la Comrat. La această competiție, la care au participat în egală măsură, bărbați și femei, care practică jocul de dame, doamna Odajiu a ocupat locul III, fiind întrecută doar de doi reprezentanți ai sexului puternic.

Bravo, doamna Odajiu! La mai mult și la mai mare!