Bărbat din Soroca, sancționat pentru încălcarea ordinului de restricție în privința minorilor

Un bărbat din Soroca a fost sancționat după ce, în ciuda unui ordin de restricție de urgență emis anterior, s-a prezentat la domiciliul unde se aflau două minore. Incidentul s-a produs pe 4 august 2025, în jurul orei 15:10, contrar restricțiilor stabilite în ordinul emis la 30 iulie 2025, care îi interzicea apropierea de persoanele protejate și de locuința acestora.

După constatarea incidentului, poliția a întocmit un proces-verbal privind contravenția, iar materialele au fost înaintate instanței pentru examinare. În fața judecătorului, contravenientul a susținut că ordinul se referea doar la locuința sa și nu la casa fiului său, unde se aflau și minorele, și a explicat că doar s-a odihnit afară pe un pat.

Cu toate acestea, instanța a analizat probele prezentate, inclusiv comunicările oficiale ale poliției și documentele care atestă ordinul de restricție, și a constatat că fapta contravenientului este demonstrată și constituie o încălcare a legislației.

Autoritățile reamintesc că respectarea ordinelor de restricție este obligatorie, mai ales în cazurile care implică minori. Nerespectarea acestor măsuri poate atrage sancțiuni legale și poate pune în pericol siguranța persoanelor vulnerabile.