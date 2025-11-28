La două luni de la alegeri am invitat deputații soroceni la discuții, doar unul a venit / VIDEO

Astăzi se împlinesc două luni de la Alegerile Parlamentare din Republica Moldova. Și fiindcă parlamentarii până a-și primi mandatele mergeau din casă în casă ca să vă ceară votul, la redacția Observatorul de Nord ne-am gândit că ar fi bine periodic ca ca aceștia să vină și să raporteze alegătorilor ce au făcut între timp.

Am invitat deputații soroceni Alla Pilipețcaia din Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Ion Babici, din Fracțiunea parlamentară ”Partidul Acțiune și Solidaritate” ca să ne vorbească despre cele mai importante activități social-politice. Deputata PSRM a ignorat invitația noastră, iar în platou a venit doar deputatul PAS, Ion Babici. Vizionare plăcută!