Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, marcată la Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, Palatul de Cultură din municipiul Soroca a găzduit evenimentul dedicat Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. Agricultorii din raion, alături de specialiști, conducători agricoli, mecanizatori și veterani ai muncii, s-au reunit pentru a marca un an întreg de muncă pe câmp și în sectorul prelucrător.

Cei prezenți au fost apreciați pentru efortul depus de-a lungul anului. Mai mulți agricultori au primit Diploma Președintelui raionului Soroca și premii bănești pentru activitatea lor. Recunoștința a venit în contextul unui an plin de provocări, dar și de realizări importante.

Aliona Andriuță, șefa Direcției Agricultură și Alimentație Soroca, a vorbit despre rezultatele obținute și despre munca depusă în toate gospodăriile din raion.

„Ne bucură faptul că toate terenurile sunt prelucrate și că se aplică tehnologii noi, tehnică modernă, drone, senzori, sisteme inteligente de irigare și agricultura de precizie, care permit sporirea producției și reduc costurile pentru apă, combustibil și fertilizanți. Se cunoaște că agricultura, deși esențială, este afectată de numeroase provocări, precum schimbările climatice, necesitatea modernizării tehnologice, accesul dificil la resurse financiare și prețurile instabile ale produselor agricole influențate de piețele internaționale. Cu toate acestea, dumneavoastră ați dat și în acest an dovadă de responsabilitate, optimism și sârguință, obținând rezultate demne de apreciere.”.

Raionul Soroca dispune de 63,3 mii hectare de teren agricol, dintre care 55,8 mii hectare sunt terenuri arabile și 6,2 mii hectare sunt livezi. Cu toate că sectorul agricol este influențat de schimbările climatice, accesul dificil la finanțare și variațiile de preț de pe piețele internaționale, agricultorii din Soroca au obținut rezultate importante.

Cerealele de prima grupă au fost cultivate pe 15.650 hectare, cu o producție totală de 81.000 de tone. Grâul, semănat pe 13.200 hectare, a asigurat aproape 70.000 de tone. Rapița a ocupat 4.600 hectare și a oferit peste 19.000 de tone. Floarea-soarelui a fost cultivată pe 17.480 hectare și a asigurat peste 43.000 de tone. Porumbul a fost recoltat parțial, dar se estimează o roadă de aproximativ 67.000 de tone. Sfecla de zahăr a fost cultivată în două gospodării, cu o productivitate de 40–45 tone la hectar.

Sectorul pomicol a fost afectat de înghețurile din aprilie, aproximativ 1.000 de hectare fiind compromise. Grindina a provocat pierderi în alte gospodării. Chiar și așa, media a ajuns la 18–20 tone la hectar. Merele de calitate înaltă au fost depozitate, iar celelalte au mers către procesare.

Evenimentul a fost organizată de Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Soroca.