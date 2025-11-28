Ana Bejan – femeia care ține aprinsă flacăra culturii

Ieri, la Soroca, a avut loc ultima întâlnire din cadrul Proiectului „Cartea care unește – punți culturale spre valorile europene”, parte a Programului Național „Acces la cultură 2025”, desfășurat sub genericul „Chipuri ale demnității și culturii locale: Ana Bejan și prietenii săi la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu„”.

Pe parcursul implementării, proiectul a cuprins 12 ședințe organizate atât la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, cât și în comunități din Câmpia Sorocii – BP Tătărăuca Veche, Racovăț 1, Slobozia Cremene –, o incursiune simbolică pe urmele lui Ion Druță și două vizite de studiu la Șuri (r-l Drochia), Biblioteca Publică Raională „Antonie Plămădeală” Hâncești și Conacul Manuc Bei.

Activitățile au fost concepute pentru a promova cartea, lectura, dialogul intergenerațional și patrimoniul cultural local, raportându-le la valorile europene fundamentale: demnitate, diversitate, libertate de exprimare, solidaritate, respect pentru patrimoniu.

Rezultatele proiectului vorbesc de la sine:

12 activități realizate

446 participanți , la care s-a adăugat ieri o sală arhiplină

16 produse culturale editate în 740 de exemplare

18 798 vizualizări online

18 instituții partenere implicate

„A fost un demers cultural care a demonstrat că tradițiile, cartea, istoria și identitatea noastră sunt parte a aceluiași patrimoniu european comun, capabil să apropie oameni și comunități”, a menționat Andriana Muntean, bibliotecar principal, Coordonator de proiect.

Ultima ședință a proiectului găzduită în sala multifuncțională a Palatului de Cultură Soroca, devenită neîncăpătoare pentru mulțimea venită să o salute pe Ana Bejan, care de decenii, promovează cultura, educația și cartea.

Evenimentul a continuat cu binecuvântarea părintelui Sorin Huluță, care a vorbit despre rostul și menirea culturii într-o lume tot mai grăbită. Cu un mesaj de felicitare a venit și scriitorul Petre Popa, care a transmis cuvinte calde despre rezistența spiritului cultural în Soroca.

Pentru a o cunoaște și mai bine pe protagonista proiectului, a urmat rubrica „Întrebări și răspunsuri cu Ana Bejan”, un moment savurat de public. Ana Bejan a vorbit sincer despre regrete, copilărie, iubire, credință, despre căderi și ridicări, dar și despre lecțiile pe care viața i le-a oferit în decenii de activitate culturală și pedagogică.

Personalitățile care i-au marcat viața Anei Bejan – Mihai Cimpoi, Ion Druță, Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Claudia Partole, Iurie Sadovnic, Vladimir Beșleaga și mulți alții – au fost evocați cu nostalgie și respect.

Nina Niculce, jurnalistă: „Vin cu admirație și recunoștință pentru tot ce am făcut împreună. Ne cunoaștem de aproape 4 decenii. Mulțumesc pentru prilejul de a mă intersecta cu atâtea personalități notorii pe care le-a adus la Soroca. Ați contribuit la formarea mea intelectuală.”

Lidia Iovu, profesoară de limba franceză: „Pentru mine doamna Bejan se asociază cu cartea. Mereu cu cartea în mână, mereu însetată de lectură. Este o femeie luptătoare, curajoasă, care spune adevărul chiar și atunci când este incomod.”

Claudia Partole, scriitoare: „Eu mă simt o soră mai mică, care învăț de la dumneavoastră.”