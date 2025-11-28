IN MEMORIAM Valentina Basiul, jurnalistă decedată în data de 26 noiembrie 2025, la doar 43 de ani.

Absolventă a Facultății de Jurnalism a Universității din București (2005) și cu două decenii de experiență în presă, Valentina Basiul a fost una dintre cele mai bune jurnaliste din Republica Moldova, fiind respectată și apreciată de colegii de breaslă, de public, dar și de cei despre care a relatat. Râuri de regrete, condoleanțe și evocări calde au curs miercuri, 26 noiembrie, în spațiul public, la aflarea veștii despre moartea prematură, la doar 43 de ani, a fostei noastre colege și prietene.

Valentina Basiul s-a remarcat chiar din anii studenției, când prima din presă a scris despre bunicul și mătușa comunistului Vladimir Voronin, fugiți în România de frica bolșevicilor care ocupaseră Basarabia, articol apărut în ziarul „Timpul”. Anume la „Timpul” – cel mai popular ziar din R. Moldova la acea vreme, condus de Constantin Tănase – s-a angajat după facultate și în paginile acestuia a publicat sute de știri, reportaje, interviuri, investigații, prin care s-a impus ca o jurnalistă valoroasă, cu o peniță ascuțită, atentă la detalii și cu mare grijă pentru deontologie.

În noiembrie 2010, se alătură echipei care a lansat cotidianul „Adevărul” Moldova, parte a trustului „Adevărul” din România. Valentina semnează materialul de deschidere din primul număr al ziarului, apărut pe 6 decembrie. În următorii patru ani va semna multe alte deschideri de ziar, materiale de actualitate politică și articole ce necesitau o documentare minuțioasă și de durată, precum și editoriale, în calitate de redactor-șef adjunct.

Din septembrie 2014, timp de opt ani, Valentina Basiul a făcut parte din redacția de la Chișinău a postului Radio Europa Liberă. Om al literelor tipărite, reușește rapid, sub îndrumarea șefului Vasile Botnaru și a noilor colegi, să îmbrățișeze meseria de jurnalist radio. Cu tenacitatea, hărnicia, profunzimea și onestitatea ce au caracterizat-o dintotdeauna, devine în scurt timp unul dintre „stâlpii” redacției, o jurnalistă pe care te poți baza oricând și căreia îi poți pune în brațe orice sarcină, orice subiect, având încrederea că îl va îmbrăca în haina potrivită pentru a fi adus în atenția publicului.

O profesionistă cu o pregătire temeinică, cu un acut simț al dreptății și cu mult bun simț, Valentina aborda în materialele sale subiecte complexe, dificile, pe care le trata cu multă seriozitate, profunzime și dedicație – fie că era vorba de economie, politică, probleme sociale, scheme de corupție, istorie sau cultură.

A fost pasionată mereu de istorie, de cercetare, având și o capacitate de analiză și sinteză de invidiat, astfel că proiectul „Prin ochii presei. Moldova, un sfert de secol” i s-a potrivit mănușă. A stat zile în șir în bibliotecă și în fața computerului pentru a răsfoi presa vremii, rezultând zeci de articole, adunate ulterior într-o carte-document despre primii 25 de ani de existență a statului independent Republica Moldova.

Sursa text: Radio Europa Liberă.

Sursa foto: Agenția Națională a Arhivelor, fondul personal Tudor Iovu.