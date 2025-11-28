Sorocenii sunt invitați să celebreze Ziua Marii Uniri: „Suntem o Țară și un Neam”

Soroca marchează Ziua Marii Uniri – 1 Decembrie – printr-un program amplu de ceremonii religioase, momente comemorative și activități culturale, reunind comunitatea locală în spiritul unității și al identității românești. Evenimentele, desfășurate pe parcursul întregii zile, sunt organizate de AO „Consiliul Unirii din Soroca” și partenerii săi, sub genericul „Suntem o Țară și un Neam”.

Comunitatea din Soroca este invitată să participe la un program variat de manifestări dedicate Zilei Marii Uniri, organizate pe 1 Decembrie 2025 cu implicarea AO „Consiliul Unirii din Soroca”, Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Asociației pentru Democrație, Românism și Integrare Europeană Soroca (ADRIES), Palatului de Cultură și Secției Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca, împreună cu Direcția Județeană pentru Cultură Buzău.

Ziua de luni va începe la ora 10:00 cu un Te Deum oficiat la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”, de preotul-paroh Sorin Huluță. După serviciul religios, participanții vor porni într-un marș spre Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, unde, între orele 12:00 și 13:00, sunt programate depuneri de flori, un recital muzical susținut de Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” și de un Trio de Trompetiști, urmat de un marș simbolic spre Cetatea Soroca și o ceremonie dedicată onorării Tricolorului.

Începând cu ora 16:30, Fanfara Colegiului de Arte „Nicolae Botgros”, dirijată de Sergiu Vrabii, va oferi un moment muzical festiv în fața Palatului de Cultură, deschizând seria activităților culturale ale serii.

Momentul principal al zilei va avea loc de la ora 17:00 la Palatul de Cultură, unde publicul va avea ocazia să urmărească un amplu spectacol artistic cu participarea unor ansambluri locale și din județul Buzău.

Pe scenă vor evolua:

Corul „Orantis” , dirijat de Veronica Chițan

, dirijat de Veronica Chițan Corul „Lyra” din Buzău , dirijor Ștefan Stănescu

, dirijor Ștefan Stănescu Ansamblul de dansuri „Nistreanii” , condus de Nadejda Gorpin

, condus de Nadejda Gorpin Ansamblul de dansuri populare „Sorocenca” , coregraf Maia Șevciuc

, coregraf Maia Șevciuc Ansamblul „Colinda” , cond. Tamara Boboc-Coșciug

, cond. Tamara Boboc-Coșciug Ansamblul de copii „Crenguțele-junior”

Ansamblul vocal „Crenguțele” , coordonator Veronica Guțu, Liceul Teoretic „Ion Creangă”

, coordonator Veronica Guțu, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Recital poetic susținut de elevi ai Colegiului „Mihai Eminescu” și ai Liceului Teoretic „Constantin Stere”

Organizatorii îi încurajează pe locuitorii Sorocii să ia parte la celebrarea Zilei Unirii, într-un spirit de solidaritate și recunoștință: „Veniți alături de noi să cinstim istoria și să celebrăm împreună Ziua Marii Uniri!”