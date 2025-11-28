Avantajele și dezavantajele violenței digitale / VIDEO

La Liceul Teoretic „Constantin Stere” a avut loc o activitate interactivă dedicată prevenirii violenței digitale, un subiect tot mai actual în rândul tinerilor. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea elevilor clasei a VII-a, sub coordonarea dirigintei Olimpia Gatman, în parteneriat cu Liudmila Jitari, specialist principal în domeniul prevenirii violenței în familie și reabilitării victimelor infracțiunilor.

Activitatea face parte din contextul Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” (25 noiembrie–10 decembrie), desfășurată în acest an sub sloganul „Moldova fără violență”, cu un accent special pe fenomenul violenței digitale. Mesajul unificator al ediției este clar și ferm: „Nicio scuză pentru violența digitală”.

Olimpia Gatman, le-a explicat elevilor că rețelele de socializare nu sunt, în sine, „bune” sau „rele”: „Sunt doar un instrument. Totul depinde de modul în care voi alegeți să îl folosiți.”

Prin discuții, studii de caz și situații practice, elevii au analizat atât avantajele, cât și riscurile mediului online. S-a observat că unii adolescenți petrec peste cinci ore zilnic pe rețelele de socializare, în timp ce alții aproape că nu le folosesc – însă, indiferent de timp, expunerea la violența digitală rămâne un risc real.

Avantaje: comunicare rapidă, oportunități, libertate de exprimare

Elevii au identificat beneficiile majore ale platformelor online:

comunicarea rapidă cu prietenii sau rudele aflate la distanță;

acces la informații și resurse educaționale;

dezvoltarea creativității și a încrederii în sine prin conținut propriu;

sentimentul de apartenență la comunități virtuale.

Dezavantaje: expunere, hărțuire, comentarii agresive

Discuțiile au evidențiat însă și partea întunecată a mediului online:

comentariile răutăcioase, care cresc odată cu vizibilitatea unui cont;

presiunea de a împărtăși detalii din viața personală;

tendința altor persoane de a judeca, critica sau chiar hărțui;

riscul manipulării sau șantajului digital.

Pe parcursul activității, elevii au analizat situații reale, au răspuns la întrebări, au discutat limitele proprii și au căutat soluții. Exercițiile practice i-au ajutat să înțeleagă cum pot identifica formele de violență digitală, cum să reacționeze și unde să ceară ajutor.

La final, participanții au oferit feedback și au convenit asupra unui principiu esențial: siguranța online începe de la fiecare dintre noi.

1 de 9