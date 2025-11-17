Cum doarme un bebeluș în primele luni de viață

În primele luni de viață, somnul bebelușului este una dintre cele mai mari provocări pentru părinți. Programul de somn este imprevizibil, trezirile sunt frecvente, iar nevoile copilului se schimbă de la o lună la alta. Pediatrii subliniază că, în această etapă, somnul este strâns legat de dezvoltarea neurologică a copilului – totul este în formare, inclusiv ritmul circadian.

Dr. Andreea Popescu, medic pediatru: „Un bebeluș de 0–3 luni doarme între 14 și 17 ore pe zi, însă în reprize scurte. Ciclurile lor de somn sunt foarte mici, de aceea se trezesc des. Este absolut normal. Începând cu 3–6 luni, cei mici pot ajunge la 12–16 ore de somn pe zi. Dar nu vorbim de un program fix. Fiecare copil are ritmul lui.”

Pentru a-i ajuta să adoarmă mai ușor, specialiștii recomandă o rutină simplă, repetată seara de seară. O baie caldă, lumina redusă, un masaj ușor – acestea îl pregătesc pentru somn. Bebelușii se liniștesc când lucrurile sunt la fel în fiecare seară.

„În primele luni, bebelușul are nevoie de contact. Brațele părintelui sunt locul în care se simte în siguranță. Nu este un obicei rău, ci un comportament normal pentru vârsta lor.”

Trezirile nocturne rămân una dintre cele mai frecvente plângeri ale părinților, însă pediatrii subliniază că ele fac parte din dezvoltarea copilului.

„Un bebeluș se poate trezi de foame, din cauza colicilor, a refluxului sau pur și simplu pentru că nu are un ritm circadian matur. Nu e un semn de îngrijorare.”

Medicii recomandă părinților să creeze un mediu sigur pentru somn, să evite jucăriile și pernele în pătuț, și să mențină temperatura camerei între 20 și 22 de grade.