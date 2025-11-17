Comuna Schineni are primii șase Cetățeni de onoare / GALERIE FOTO

Sâmbătă, 15 noiembrie în satul Schineni din raionul Soroca, a avut loc o sărbătoare de zile mari. Intitulat „Schineni în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine…”, evenimentul a adunat sătenii de la mic la mare, dar și oaspeți din alte localități.

Organizatorii au ținut să menționeze că în Primăria Schineni din programele Guvernamentale, cu sprijinul partenerilor locali și externi, s-au investit în ultima perioadă 38 de milioane de lei pentru dezvoltarea comunei. Printre cele șapte proiecte majore implementate, sunt care țin de modernizarea infrastructurii localității, de îmbunătățirea condițiilor de trai, reparația drumului de acces spre sat, etc. Alte proiecte reușite au fost realizate cu implicarea sătenilor de acasă și a celor plecați inclusiv în diasporă.

La același eveniment, pentru prima dată au fost acordate titlurile de Cetățean de Onoare al comunei Schineni. De ele s-au învrednicit Nina Mazur – asistentă medicală, Ion Babici, deputat, Lilia Pocitari – directoarea Gimnaziului Schineni, frații Alexei și Iurie Rotari, cei care au contribuit la realizarea sculpturii în piatră de la intrarea în sat și Silvia Leșan, primara comunei Schineni.

La final cei prezenți au dansat mai multe hore pe muzica interpretului Ady Carp, sătenii fiind ulterior invitați la mămăligă cu friptură, izvar și rachiu proaspăt pregătit de gospodinele și gospodarii din Schineni.

