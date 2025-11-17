Satul Schineni – în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine / VIDEO

De către
OdN
-
0
14

Sâmbătă, 15 noiembrie, satul Schineni din raionul Soroca a fost gazda unei sărbători deosebite. Evenimentul, intitulat „Schineni în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine…”, a reunit săteni de toate vârstele, dar și oaspeți veniți din alte localități.

Organizatorii au subliniat că, în cadrul programelor guvernamentale și cu sprijinul partenerilor locali și internaționali, Primăria Schineni a investit recent peste 38 de milioane de lei în dezvoltarea comunei. Printre cele șapte proiecte majore finalizate se numără modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de trai și reparația drumului de acces spre sat. Alte realizări au fost posibile datorită implicării sătenilor, atât cei de acasă, cât și cei din diasporă.

Tot în cadrul evenimentului, pentru prima dată, au fost decernate titlurile de Cetățean de Onoare al comunei Schineni. Distincțiile au fost acordate Ninei Mazur – asistentă medicală, deputatului Ion Babici, Liliei Pocitari – directoarea Gimnaziului Schineni, fraților Alexei și Iurie Rotari – autorii sculpturii de piatră de la intrarea în sat, și Silviei Leșan – primara comunei.


Articolul precedentCum doarme un bebeluș în primele luni de viață
Articolul următorMinisterul Apărării atenționează: o scrisoare cu semnătura contrafăcută și ștampilă inexistentă circulă în mediul online
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.