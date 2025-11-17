Satul Schineni – în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine / VIDEO

Sâmbătă, 15 noiembrie, satul Schineni din raionul Soroca a fost gazda unei sărbători deosebite. Evenimentul, intitulat „Schineni în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine…”, a reunit săteni de toate vârstele, dar și oaspeți veniți din alte localități.

Organizatorii au subliniat că, în cadrul programelor guvernamentale și cu sprijinul partenerilor locali și internaționali, Primăria Schineni a investit recent peste 38 de milioane de lei în dezvoltarea comunei. Printre cele șapte proiecte majore finalizate se numără modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de trai și reparația drumului de acces spre sat. Alte realizări au fost posibile datorită implicării sătenilor, atât cei de acasă, cât și cei din diasporă.

Tot în cadrul evenimentului, pentru prima dată, au fost decernate titlurile de Cetățean de Onoare al comunei Schineni. Distincțiile au fost acordate Ninei Mazur – asistentă medicală, deputatului Ion Babici, Liliei Pocitari – directoarea Gimnaziului Schineni, fraților Alexei și Iurie Rotari – autorii sculpturii de piatră de la intrarea în sat, și Silviei Leșan – primara comunei.