Ministerul Apărării atenționează: o scrisoare cu semnătura contrafăcută și ștampilă inexistentă circulă în mediul online

Ministerul Apărării a atenționat astăzi că o scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, fiind atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, transmite moldpres.md.

Ministerul a subliniat că documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în parteneriatele internaționale ale Republicii Moldova.

În acest condiții, Ministerul Apărării a îndemnat cetățenii să consulte sursele oficiale și să nu se lase influențați de astfel de falsuri care amenință stabilitatea și siguranța societății noastre.


