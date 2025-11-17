Cine au fost cei mai buni elevi la Balul Bobocilor de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca? / VIDEO

De către
OdN
-
0
32

La 14 noiembrie 2025, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, s-a desfășurat mult așteptatul „Balul Bobocilor” – un eveniment deosebit care a adus în prim-plan creativitatea, emoția și energia tinerilor liceeni. Activitatea a fost organizată de elevii claselor a X-a „A” (dirigintă Viorica Macovei) și a X-a „B” (dirigintă Olga Gherghelijiu).

Pe parcursul probelor, participanții au demonstrat originalitate, expresivitate artistică și abilități remarcabile, transformând sala festivă într-un adevărat spectacol. Chiotele, zâmbetele și aplauzele au răsunat pretutindeni, conturând atmosfera unei zi memorabile.
La sfârșit, cei mai buni bobocei s-au învrednicit cu titluri.

Clasa a X-a A – profil umanist
• Cea mai bună bobocică: Adelina Bujor
• Cel mai bun bobocel: Maxim Procofiev
• Simpatia juriului: Vanesa Pânzari
• Simpatia publicului: Artiom Lisnic

Clasa a X-a B – profil real
• Cea mai bună bobocică: Maria Șevciuc
• Cel mai bun bobocel: Dionisie Chiroșca
• Simpatia juriului: Evelina Morneală
• Simpatia publicului: Vladimir Tărchilă

Cele două clase au demonstrat, prin organizare și implicare, că pot crea împreună o atmosferă magică, transformând Balul Bobocilor într-un moment de sărbătoare și unitate pentru întregul liceu.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Andreea Stavița

Articolul precedentMinisterul Apărării atenționează: o scrisoare cu semnătura contrafăcută și ștampilă inexistentă circulă în mediul online
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.