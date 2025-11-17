Ilie Ilaşcu s-a stins din viață: un simbol al demnității naționale

Figura emblematică a demnității și rezistenței naționale, Ilie Ilaşcu, a plecat dintre cei vii, marcând un moment de profundă tristețe pentru întreg neamul românesc. Dispariția sa readuce în atenție moștenirea unui om perceput drept pilon de curaj, patriotism și verticalitate morală.

Anunțul trecerii sale în neființă la cei 73 de ani evidențiază rolul pe care Ilie Ilaşcu l-a avut nu doar în viața celor apropiați, ci și în conștiința publică. Mesajul transmis de familie subliniază: „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a carui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită.”

În memoria colectivă, Ilaşcu rămâne o prezență luminoasă, un exemplu de devotament față de identitate, libertate și neam: „Pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită.”

Ilie Ilașcu a fost unul dintre deținuții politici ai Federației Ruse prin regimul nerecunoscut de la Tiraspol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și senator român.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia, pe Calea Floreasca nr. 216, București, începând:

Marți, 18.11.2025, ora 14:00 ,

Până joi, 20.11.2025.

Este un moment nu doar de reculegere, ci și de reafirmare a valorilor pe care Ilie Ilaşcu le-a reprezentat. Prezența celor veniți să-l petreacă pe ultimul drum devine un gest de solidaritate națională. Plecarea dintre noi a lui Ilie Ilaşcu depășește dimensiunea unui doliu personal. Este un moment de reflecție pentru o națiune care l-a privit drept voce a demnității, simbol al rezistenței și reper moral.

Moștenirea lui rămâne un model pentru generațiile care continuă să creadă în libertate, în identitatea românească și în dreptul unui popor de a-și apăra valorile.