Diplome false, percheziții și arestări: săptămână tensionată pentru sistemul public și educațional

Șefa unui centru multifunctional al Agenției Servicii Publice (ASP) este cercetată de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru că ar fi pretins și primit mită de la administratori ai mai multor saloane de dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de studii superioare false, informează anticoruptie.md

Potrivit CNA, funcționara ar fi primit mită de 15 000 de euro de la administratori ai saloanelor în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat studiile respective.

Șefa centrului multifuncțional a fost arestată preventiv pe un termen de 20 de zile.

Pe parcursul săptămânii trecute, oamenii legii au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Printre persoanele vizate în dosarul respectiv sunt decanul facultatea de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova, directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți.

În aceeași perioadă, președintele Oficiului Teritorial Florești al unui fost partid politic, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Directorul unei companii a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene, fiind obligat să achite peste 1 milion de lei.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de 5,1 milioane de lei, inclusiv o construcție locativă și una nelocativă, 2 încăperi locative, un mijloc de transport și un teren pentru construcție. Bunurile au fost indisponibilizate într-un dosar de spălare de bani și escrocherie. Alte două bunuri imobiliare și două conturi bancare în valoare de circa 16,2 milioane de lei au fost înghețate.