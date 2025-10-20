Corul Belcanto este, din nou, fruntea!!! De data aceasta a câștigat Diploma de Aur la Fesivalul-Concurs Internațional „A ruginit frunza din vii!

   Corul BELCANTO de la Școala de Artă “Eugen Coca” din municipiul Soroca a avut o evoluție strălucită  în cadrul Festivalului-Concurs Internațional „A RUGINIT FRUNZA DIN VII”, ediția a XVIII-a.
   Discipolii dirijoarei, profesoarei Ludmila Samarin, cu un rezultat de 28,5 puncte, au câștigat Diploma de Aur și Diploma pentru Cea mai bună performanță a creației naționale…
  „Sunt mândră de elevii mei și de munca depusă! Mulțumiri speciale organizatorilor, în mod deosebit dnei Elena Marian, membrilor juriului: Enric Genesca, Valentina Bolduratu, Zapro Zaprov, Evghenia Bondar, Munteanu Nina, Florin Badea, Secției cultură Soroca – în special domnului Grigore Bucătaru, administrației școlii și tuturor celor care ne susțin cu inima!”: a declarat Ludmila Samarin.
  Bravo, BELCANTO! Respect, doamna SAMARIN!

