Cum au fost reflectate rezultatele alegerilor din 28 septembrie în alte țări și ce dezinformări au fost răspândite

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost reflectate în mod diferit în străinătate. În timp ce în Rusia, țară în care practic nu există presă liberă, accentele s-au pus pe narațiunea falsă de fraudare a alegerilor, în Ucraina și Georgia rezultatele alegerilor au fost prezentate, în mare parte, ca o victorie a democrației împotriva destabilizărilor Rusiei. Cum stau lucrurile în alte țări, aflați din analiza realizată de Stopfals.md.

Jurnaliștii străini au încadrat adesea geopolitic alegerile parlamentare din R. Moldova, prezentându-le ca o alegere între integrarea în Uniunea Europeană și Rusia, care s-au acuzat reciproc de interferență. Există însă unele diferențe notabile.

Rusia – nucleul campaniei de dezinformare

Federația Rusă a reprezentat nucleul principal al campaniei de dezinformare despre alegerile din R. Moldova, care au fost prezentate exclusiv negativ. Sursele rusești au promovat, în principal, narațiunea falsă despre fraudarea alegerilor, iar victoria PAS a fost descrisă ca dirijată de Occident. A fost pus un accent puternic pe narațiunile de suprimare a votului, făcându-se trimitere la doar 10.000 de buletine de vot alocate pentru cele două secții de votare deschise în Rusia.

După votul din 28 septembrie, canale pro-Kremlin (atât TV, cât și de social media) și propagandiști ca Vladimir Soloviov au orchestrat o strategie de contestare a legitimității scrutinului, combinând acuzații de fraudă, influență externă și diviziuni interne. Surse din Rusia au afirmat că „Moldova este sub administrare multi-nivel occidentală”, alimentând percepția că guvernul pro-european este doar o extensie a Bruxelles-ului, narațiune folosită frecvent de sursele de propagandă.

Afirmațiile fac parte dintr-un tipar clasic de narațiuni propagandistice utilizate de Kremlin pentru a discredita guverne pro-europene și a submina încrederea în procesele democratice din regiune. Stopfals.md a arătat cum aceste mesaje au fost amplificate de politicieni locali și oficiali de la Moscova, în contradicție directă cu rapoartele misiunilor internaționale de observare a alegerilor.

Situație diferită în Ucraina și Georgia

Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova au fost prezentate cu totul altfel în țări precum Ucraina și Georgia. Deși au fost promovate și narațiunile propagandistice ale Kremlinului, în general rezultatele scrutinului au fost prezentate de către presa independentă ca o victorie simbolică a democrației în fața destabilizărilor Federației Ruse și un test al maturității societății.

Exemple de narațiuni false ale propagandei ruse, răspândite în surse dedicate publicului din Ucraina vecină: „Alegerile au fost murdare”, „Europa a impus actualul guvern” sau „a fost o lovitură de stat anticonstituțională”.

Este de remarcat că deși narațiunile actorilor pro-Kremlin din Ucraina nu au dominat spațiul informațional, acestea au fost influente în rândul celor care au urmărit în special sursele propagandistice.

Și în Georgia au fost promovate, pe alocuri, mesaje pro-Kremlin, precum că „alegerile au fost trucate, așa ca cele prezidențiale” sau că „PAS a câștigat doar datorită voturilor emigranților controlați de Occident”. În această țară a existat o diferență de reflectare a subiectului alegerilor din R. Moldova dintre presa independentă și cea afiliată partidului de guvernământ.

Situația în Balcanii de Vest

În state ca Serbia, Muntenegru sau Bosnia și Herțegovina au circulat narațiuni mixte care au reflectat atât continuarea căii europene a R. Moldova, cât și acuzațiile rusești de fraudă. Un accent a fost pus pe preocupările legate de influența diasporei.

Unele surse media din Serbia, de exemplu, au accentuat acuzațiile de fraudă ale Rusiei și ale politicienilor pro-ruși din Moldova, așa cum sunt portalurile Alo, Politika sau Kurir, unde se regăsesc mesaje ca „PAS a furat alegerile”, „Sandu a umflat artificial listele electorale” sau „NATO plănuiește o invazie militară în Moldova”. Aceleași accente au pus și unele surse din Bosnia și Herțegovina.

Acoperire mediatică mai echilibrată în statele europene

Reflectarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova a avut un specific mai echilibrat în mai multe state membre ale UE. Cu toate acestea, deși sursele independente au evidențiat alegerea democratică a cetățenilor, unele surse au amplificat acuzațiile de fraudă și au forțat ideea unei dileme UE/Rusia.

Să luăm ca exemplu Suedia și Cehia, unde au circulat unele falsuri. În Suedia, unele conturi de social media au scris că „fasciștii/naziștii înnebuniți de UE câștigă alegerile” sau au interpretat acțiunile organelor de drept îndreptate împotriva corupției electorale exclusiv ca „presiuni dure asupra opoziției”. Cât privește Cehia, unele site-uri și canale de social media au exploatat deschis narațiunea falsă de trucare a alegerilor și de suprimare a dreptului de vot.

În loc de concluzii

Mediul informațional din mai multe țări a cunoscut o oarecare sincronizare narativă transfrontalieră. Sursele în limba rusă au amplificat în special acuzațiile de fraudă, în timp ce sursele pro-europene au subliniat legitimitatea democratică a scrutinului.

După prezentarea rezultelor alegerilor din 28 septembrie, Stopfals.md a explicat, într-un articol, de ce sunt false narațiunile propagandei Kremlinului despre așa-zisa falsificare a alegerilor parlamentare de către autoritățile de la Chișinău.

Mihai Avasiloaie, Victoria Borodin, Stopfals.md