Primăria Soroca își redeschide miercuri ușile pentru cetățeni: sunteți așteptați de la ora 14:00

Primăria municipiului Soroca invită cetățenii la consultările publice privind proiectele de decizie ce se vor regăsi ulterior pe masa consilierilor locali. Sorocenii sunt așteptați miercuri, 12 noiembrie 2025, în sala de ședințe de la etajul 1 al Consiliului raional Soroca.

Unul dintre proiectele de bază supus consultărilor este cel privind elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Comunitară a municipiului Soroca 2026–2030”, document important pentru investițiile viitoare, îmbunătățirea calității vieții și implicarea comunității în deciziile autorităților publice locale.

„Primăria municipiului Soroca intenționează să elaboreze o Strategie de Dezvoltare Comunitară coerentă, incluzivă și sustenabilă, care ne va ajuta la crearea unui cadru favorabil pentru atragerea de noi investiții și dezvoltarea economică locală”, se menționează în nota informativă.

Inițiativa aparține primarei municipiului, Lilia Pilipețchi, și este realizată în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Locală și Regională Soroca, condus de Tatiana Zabulica. Strategia ar trebui să fie elaborată cu implicarea activă a cetățenilor, organizațiilor civice și mediului de afaceri, urmărind principiile bunei guvernări promovate de Uniunea Europeană: deschidere, participare, răspundere, eficiență și coerență.

Costurile pentru elaborarea documentului sunt estimate la 180.000 de lei, sumă ce va fi acoperită din bugetul local pentru anul 2025.

Proiectele supuse consultărilor publice pot fi accesate AICI.