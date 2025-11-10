Atenție, șoferi de taxi! Serciciul fiscal de Stat este cu ochii pe voi. Deja au fost împărțite amenzi de peste 20.000 de lei

Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management.

Acțiunile desfășurate au relevat multiple nereguli, printre care:

desfășurarea activităților de transport de pasageri în regim taxi fără o înregistrare corespunzătoare sub o formă organizatorico-juridică;

neeliberarea bonurilor fiscale pentru serviciile de trasport în regim taxi prestate;

nedeclararea veniturilor obținute, încălcând astfel reglementările fiscale în vigoare.

22 de controale prin metoda verificării operative, în cadrul cărora au fost stabilite 7 cazuri deneutilizare a echipamentelor de casă și control existente, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6,5 mii lei, iar 10 persoane fizice care desfășurau activități ilicite în domeniul transportului de pasageri în regim taxi au fost sancționate cu amenzi contravenționale de 21,54 mii lei, iar în 5 cazuri nu au fost constatate încălcări. Astfel, au fost efectuate, în cadrul cărora au fost stabilitedeneutilizare a echipamentelor de casă și control existente, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de, iarcare desfășurau activități ilicite în domeniul transportului de pasageri în regim taxi au fost sancționate cu amenzi contravenționale de, iar înnu au fost constatate încălcări.

Suplimentar, angajații Agenției Naționale Transport Auto au ridicat plăcuțele de înmatriculare și pașapoartele tehnice ale autovehiculelor pentru o perioadă de 3 luni, în privința contribuabililor care au admis încălcări ale legislației în vigoare.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte reglementările fiscale și să desfășoare activitatea economică în mod transparent, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu economic echitabil și sustenabil.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să solicite bonul fiscal la călătoriile în regim taxi și să raporteze cazurile de activitate economică ilicită prin intermediul Liniei Fierbinte a SFS, apel gratuit la numărul 0 8000 1525.

Prin aceste măsuri, Serviciul Fiscal de Stat își reafirmă angajamentul de a sprijini conformarea fiscală voluntară și de a asigura respectarea cadrului normativ în toate domeniile economice.