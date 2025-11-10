Fostul hoț în lege, lider al unei grupări criminale, Makena, condamnat la 25 de ani de închisoare

Fostul hoț în lege și lider al unei rețele criminale, Vladimir Moscalciuc, alias Makena, despre care portalul Anticoruptie.md a scris de mai multe ori, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința considerată prea blândă pronunțată anterior de prima instanță. Hotărârea a fost pronun țată de judecătorii Curții de Apel Chișinău. Moscalciuc este învinuit de procurori că ar fi asasinat, într-un penitenciar, o autoritate criminală.

Condamnarea definitivă vine după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis în judecată dosarul penal privind comandarea, în anul 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale. În 2024, Judecătoria Chișinău îl condamnase pe inculpat la 21 de ani de detenție, deși procurorii au solicitat pedeapsa cu închisoarea pe viață, scrie anticoruptie.md

Potrivit materialelor cauzei, omorul a avut loc într-un penitenciar cu regim închis din Republica Moldova. Victima a fost atacată cu obiecte dure de către mai mulți membri ai grupului infracțional, care au acționat la comanda liderului. În urma loviturilor aplicate, bărbatul a decedat pe loc. Ulterior, executorii au transportat corpul neînsuflețit la un alt etaj, încercând să ascundă urmele crimei.

Motivul asasinatului ar fi fost dorința inculpatului de a-și consolida poziția în ierarhia lumii criminale și de a împiedica divulgarea unor informații despre alte infracțiuni similare. În schimbul executării crimei, acesta le-ar fi promis complicilor privilegii și promovări în structura organizației.

Cei cinci executori ai omorului au fost anterior condamnați la câte 13 ani de închisoare.

Makena se află deja în detenție pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, precum și pentru fapte de șantaj și pregătire de omor.

PCCOCS precizează că depune în continuare eforturi pentru destructurarea grupărilor criminale active în Republica Moldova și la nivel transnațional. Doar în perioada ianuarie – octombrie 2025, procurorii specializați au obținut condamnări definitive pentru peste 100 de persoane implicate în crimă organizată