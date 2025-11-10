Sindicatele cer salariu minim de 8050 de lei în sectorul real. Propunerea a fost înaintată de către reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și discutată cu membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM).

Funcționarii din cadrul celor două organizații au desfășurat consultări referitoare la reexaminarea salariului minim în unitățile din sectorul real al economiei naționale.

„Proiectul elaborat de sindicate prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim în sectorul real să fie stabilit în cuantum de 8050 lei lunar. Această sumă este propusă în vederea implementării indicatorului prevăzut de Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și reprezintă 50% din salariul mediu lunar prognozat pentru anul curent în cuantum de 16.100 lei”, transmite serviciul de presă al CNSM.

Salariul minim, potrivit sindicaliștilor trebuie să asigure un trai decent angajatului, să acopere minimul de existență pentru un adult și un copil, precum și să contribuie la calcularea cel puțin a unei pensii minime pentru limită de vârstă.

În anul 2025, salariul minim pe țară constituie 5500 de lei, iar în unitățile din sectorul real al economiei suma este de 6000 de lei.