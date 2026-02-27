Ședință extraordinară a Consiliului municipal Soroca: aleșii locali au alocat bani din fondul de rezervă pentru 18 soroceni / VIDEO

Astăzi la Soroca a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului municipal, cu 27 de proiecte pe ordinea de zi. Printre ele cele cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului „Bugetare Participativă”, corelarea bugetului Primăriei pentru anul 2026 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2026, modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2026, stabilirea indemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul aparatului Primăriei municipiului Soroca, și altele.

18 proiecte de decizie țin de alocarea surselor financiare din fondul de rezervă, care au fost votate de majoritatea absolută a consilierilor. Nici de această dată nu au lipsit ping-pong-ul de replici dintre consilierii din majoritate și opoziție. Toate proiectele de decizie au fost votate, unele cu unanimitate de voturi. La final, Lilia Pilipețchi, primara municipiului Soroca i-a felicitat pe cei aleși cu prilejul sosirii primăverii și împreună cu alți colegi din primărie au împărțit mărțișoare.